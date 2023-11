MEIZHIYONG / … Data Marseille, 4 novembre 2023, Marseille.

MEIZHIYONG / … Samedi 4 novembre, 19h00 Data Entre 3 & 6€ (+ 1€ d’adhésion)

MEIZHIYONG

Mei Zhiyong est l’un des artistes Harsh Noise les plus actifs en Chine. Il crée des effets sonores uniques en fabriquant un grand nombre de générateurs de bruit et en modifiant des instruments industriels. Ses œuvres sonores sont connues pour leurs caractéristiques exagérées, dangereuses et extrêmes. Ses performances en direct sont empreintes d’un langage physique et d’une atmosphère tendue, offrant au public une expérience audiovisuelle choquante. Depuis 2007, Mei Zhiyong a donné plus de 400 concerts en Chine continentale, au Japon, dans les pays voisins, en Europe et dans d’autres pays, et a publié plus de 40 albums en solo et en collaboration avec différents artistes. Il est le fondateur du premier label de cassettes en Chine, Fuzztape, et a lancé le plus grand festival d’art sonore de Chine, A Bunch of Noise, en 2023, avec l’intention de l’organiser chaque année. Il est également l’un des organisateurs d’événements bruitistes les plus actifs en Chine, organisant des tournées en Chine pour des festivals d’art bruitiste expérimental dans de nombreux pays.

Outre la création de bruit, Mei Zhiyong tente d’explorer la relation entre la vie et la mort et la relation entre le bruit et la nature. Ses œuvres expriment la recherche de la vitalité et de l’énergie, et ses œuvres sonores remettent en question l’art traditionnel en tant que forme d’art extrême, non conventionnelle et d’avant-garde visant à explorer et à exprimer la diversité et la complexité du monde. En tant qu’ingénieur mécanique, il dirige également une usine de machines spécialisée dans la production d’équipements industriels. Il utilise les machines et certains instruments spéciaux de l’usine pour lancer un projet appelé « fuzzbox », invitant d’autres artistes à résider dans son usine et à explorer la fusion de la production industrielle et de l’art sonore par le biais de l’expérimentation.

www.meizhiyong.com

www.facebook.com/meizhiyong

www.youtube.com/@meizhiyong

meizhiyong@live.com

• • •

Derrière le moniker sans sons • • • se cache le citoyen Nikola H. Mounoud qui a maintenant près de deux décennies de recherche et d’actions dans le domaine de la fabrication de sons en direct, traite en temps réel les feedbacks analogiques, numériques et hybrides afin de produire des performances sonores uniques, puissantes et hautement dynamiques où les sons irresponsables, les explosions sonores denses et inattendues, les textures pointues, le non-sens complet et l’irrationalité profonde se rencontrent pour permettre à la fois au public et à l’interprète d’absorber une beauté brute et déchaînée de la colère des fréquences. Il travaille avec un ordinateur portable utilisant un logiciel personnalisé basé sur MAX/MSP ainsi qu’une table de mixage analogique. Sa performance live a aussi la particularité d’être toujours adaptée à chaque événement et donc de s’adapter à presque toutes les conditions disponibles. Au fil du temps, il est devenu habile à utiliser le maximum de ce qu’un système de sonorisation et l’acoustique de chaque pièce ont à offrir.

En dehors de la musique live, • • • a également organisé de nombreux événements et festivals au fil des ans (en Suisse, au Japon, à Hong Kong et au Vietnam) et s’est impliqué dans des projets parallèles tels que des expositions interactives fusionnant la photographie, les sons et la technologie, des performances collaboratives (avec des danseurs, des artistes, des peintres, des artistes visuels), des installations sonores… Il vit à Hanoi au Vietnam depuis 2016 et accueille chaque fois qu’il le peut tous les faiseurs de sons de passage dans ses événements live ponctuels qui se déroulent généralement en centre-ville.

http://ooo.meovco.com

www.audius.co/nikolahmounoud/neoidm (studio work)

www.soundcloud.com/nikolamounoud (live recordings)

A Data 44 rue des bons enfants Marseille

Ouverture des portes : 19h

PAF : 3e-6e + 1e d’adhésion

Fin des concerts : 22h

_____________________________________________________________

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T19:00:00+01:00 – 2023-11-04T22:00:00+01:00

