Api Uiz Data Marseille, 3 novembre 2023, Marseille.

Api Uiz Vendredi 3 novembre, 19h00 Data Entre 3 & 6€ (+ 1€ d’adhésion)

Jorge VEGA – batterie

Enrique VEGA – basse

Mehdi BENEITEZ – guitare

Eric MARTINEZ – électronique

Api Uiz est un quatuor réunissant batterie et basse polyrythmiques, guitare incisive, et sons d’ordi navigant entre minimalisme dépouillé et masse abstraite. Parfois les élans bruitistes punks de l’ensemble trahissent des aspirations romantiques que viennent apaiser les rythmes chaloupés d’un pseudo funk. D’autres fois, tandis que les sons recyclés du synthé narguent la section rythmique en distillant des tempos précaires, la guitare s’attarde avec délectation sur des motifs simples et répétitifs, avant de décrocher à la façon d’un musicien discret de rumba. Au final les compositions peuvent aussi bien verser dans la musique désuète de film d’horreur, que faire des incursions dans la new wave, ou se laisser aller au tumulte.

https://apiuiz.bandcamp.com

https://apiuiz.com

A Data 44 rue des bons enfants Marseille

Ouverture des portes : 19h

PAF : 3e-6e + 1e d’adhésion

Fin des concerts : 22h

