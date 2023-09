Alexandra Spence / Delphine Dora Data Marseille, 22 septembre 2023, Marseille.

Alexandra Spence / Delphine Dora Vendredi 22 septembre, 20h30

PAF : 3-6euros + 1e d’adhésion

Ouverture des portes : 19h

Début des concerts: 20h30

Fin des concerts: 22h

Delphine Dora

Delphine Dora est une musicienne, compositrice et improvisatrice française. Travaillant principalement avec des instruments à clavier, sa musique s’est enrichie ces dernières années de l’ajout de field recordings dans ses compositions. La voix est également un de ses instruments privilégiés, qui prend appui tantôt sur la langue des poètes, tantôt sur une langue imaginaire, langue libérée de tout signifiant, une voix fragile et incarnée, archaïque, mystique et libre, mais aussi voix plurielles et mutantes qui s’incarnent en elle.

Sur scène, elle utilise des instruments de type piano, orgue ou claviers, et sa voix, des boucles, des effets divers et des sonorités mystérieuses. Ses performances sont le plus souvent improvisées, utilisant une instrumentation acoustique ou électronique, jouant avec l’espace et le lieu du concert.

Elle a collaboré avec de nombreux musiciens en enregistrements, disques et/ou sur scène (Sophie Cooper, Mocke, Michel Henritzi, Andrew Chalk, Anaïs Tuerlincks, Sylvia Hallett, Valentina Magaletti, Roxane Metayer…)

Sa musique iconoclaste peut être lue comme un travail de cartographie personnelles, basée sur une approche intuitive de la composition et nourrie par de nombreuses approches. Depuis plus de 15 ans, elle développe un univers musical intime et pluriel, en perpétuelle métamorphose, situé à la croisée de différents genres musicaux (musique folklorique, musique minimaliste, musique improvisée, musique électroacoustique…) et langues (anglais, français, allemand, langues imaginaires…). Musicienne prolifique, elle a participé à une vingtaine de disques et plus (solo et collaborations) dans des esthétiques variées sur de nombreux labels français et étrangers. Elle est également la fondatrice du label Wild Silence.

http://www.delphinedora.wordpress.com

http://www.delphinedora.bandcamp.com

http://www.soundcloud.com/delphinedora

Alexandra Spence

Alexandra Spence est une artiste sonore et une musicienne qui vit sur les terres non cédées de Wangal à Sydney, en Australie. Dans sa pratique, Alex tente de réimaginer les relations complexes entre l’auditeur, l’objet et l’environnement comme une sorte de communion ou de conversation. Son esthétique privilégie les enregistrements de terrain, les technologies analogiques et les interventions sur les objets. Alex a présenté son art et sa musique en Australie, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, notamment à la BBC Radio, à Ausland (Berlin), au Café Oto (Londres), à l’EMS (Stockholm), au Punkt Festival (Kristiansand), au Standards Studio (Milan), à l’AB Salon (Bruxelles), au Radiophrenia Festival (Glasgow), au Museo Reina Sofia (Madrid), au Sound Forms Festival (Hong Kong), au MONO (Brisbane), au Substation (Melbourne), au Soft Centre (Sydney) et au Liveworks Festival (Sydney), en collaboration avec Liquid Architecture.

Elle collabore régulièrement avec MP Hopkins en tant que Banana et a publié sa musique sur les labels Room40,

Longform editions, Mappa, More Mars (Banana) et Canti Magnetici.

(Elle croit que l’électricité pourrait en fait être magique).

https://alexandraspence.net/

