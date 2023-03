Mark Cunningham, Pascal Deleuze, Abel Croze : Two headed drum Data, 18 mars 2023, Marseille.

Mark Cunningham, Pascal Deleuze, Abel Croze : Two headed drum Samedi 18 mars, 20h00 Data Entre 3 & 6€ (+ 1€ d’adhésion)

Ce projet à l’initiative de Pascal Deleuze dans le cadre du label Le Salon de Musique poursuit le travail engagé sur la création d’œuvres hybrides.

Il s’agit à la fois de collecter l’énergie des premières rencontres et creuser le sillon des musiques insolites et inédites.

Mark Cunningham, musicien New Yorkais, pionnier des mouvements punks et noise, basé de longue date en Europe, apportera son impétuosité et toute la force de son expérience pour construire avec les sons quasi diaphanes de Pascal Deleuze une improvisation sonore voulue évidente et sans réserve.

Deux trompettes, un peu d’électronique en back tracking, et un filet rythmique déployé par Abel Croze : quelque chose va se passer …

Le back tracking, atmosphérique et noise, est issu des modifications par distorsion d’un disque de Nicolas Jaar.

Mark Cunningham

Membre fondateur du groupe de no-wave Mars à New York à la fin des années 70, repéré par Brian Eno dans sa compilation No New York, Mark Cunningham commence à travailler avec la trompette et l’électronique dans les années 80 sur les scènes d’improvisation et les clubs d’art de New York et depuis 1991, il est basé à Barcelone. En cours de route, il a participé à d’innombrables collaborations avec d’autres voyageurs tels que Arto Lindsay, Christian Marclay, Rudolph Grey, Étant Donnes, Genesis P.Orridge, Pascal Comelade, Pierre Bastien, Jakob Draminsky, Murcof, Philippe Petit et Lydia Lunch, et également comme initiateur de ses propres groupes Don King, Raeo, Convolution, Bèstia Ferida et actuellement Blood Quartet.

Pascal Deleuze

Performeur et musicien, Pascal Deleuze apprend la trompette et d’autres instruments. Sa pratique profondément libre de la musique « transversale » l’a conduit à de nombreuses collaborations pour le théâtre, la danse et le cinéma.

Il fonde sa pratique sur des inspirations bruitistes.

« Plus que les notes, c’est la dimension à la fois matérielle, ondulatoire et spirituelle du son qui m’intéresse

Abel Croze

Abel Croze est batteur et chanteur. Artiste iconoclaste venant du jazz, il s’illustre aussi en rock, world, électro. Batteur avec Warzim Boule de Feu, Anaïs, Surfin’K, André Manoukian, Nicolas Cante. Il est aussi auteur de 4 albums pour enfants à son nom chez Naïve Jeunesse et Victorie. Indiscutablement présent là où on ne l’attend pas, il adapte son style, ses instruments et son jeu pour chaque expériences musicales.

44, rue des bons enfants, Marseille, 13006

P.A.F. : entre trois et six euros (+ un euro d’adhésion)

Ouverture des portes : 19h

Début des concerts : 20h

Fin des concerts : 22h

