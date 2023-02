Sam Karpienia, Mike Aube, François Rossi Data, 25 février 2023, Marseille.

Sam Karpienia, Mike Aube, François Rossi Samedi 25 février, 20h00 Data

Entre 3 & 6€ + 1€ d’adhésion

♫♫♫

Data 44, rue des bons enfants 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

1ère partie: François Rossi “Musique pour batterie toute seule”

– 2eme partie trio power post rock n roll Samuel Ka

avec:

– Sam Karpienia guitare électrique et chant

– Mike Aube Basse électrique

– François Rossi Batterie

Huit ans après leur unique concert en 1ere partie du groupe Détroit aux Docks des Suds, le trio électrique emmené par Sam Karpienia remet le couvert pour un concert post Rock n Roll.

Live in Marseille : ” je me rendais donc aux Docks des Suds assez tôt pour voir Samuel Ka dont on m’avait dit le plus grand bien. Et en effet, le chanteur/guitariste de Dupain nous aura proposé un live de très bonne facture. Très loin de l’univers des formations avec lesquelles il s’est fait un nom comme Gacha Empega ou Forabandit, Samuel Ka flirte ici entre un rock très proche de Noir Désir et de l’univers de Daran côté paroles (les plus jeunes n’auront qu’à se documenter !). Et pour tout vous dire, on a adoré ce nouveau projet musical, trouvant même que cela est probablement son meilleur, du moins celui qui met le mieux en valeur sa voix sombre et profonde.

Ouverture des portes : 19h.

Début des concerts : 20h.

Fin des concerts : 22h.

P.A.F. : entre trois et six euros (+ un euro d’adhésion).



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T20:00:00+01:00

2023-02-25T22:00:00+01:00