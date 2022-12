FEROMIL Data Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

FEROMIL Data, 3 décembre 2022, Marseille. FEROMIL Samedi 3 décembre, 19h00 Data

Entre 3 & 6€

Data 44, rue des bons enfants 13006 Marseille

( Bahamas)

musique traditionnelle d’usine- transe sidérurgique

c’est l’heure de la pilule.

santé de fer et moral d’acier ?

Averse de clous

Tags steel band,, Toyota beach, l’île magnétique, Steel pulse, gaz mask party, la discothèque abandonnée http://emilienleroy.com

44, rue des bons enfants 13006

P.A.F. : entre trois et six euros + un euro d’adhésion

Ouverture des portes : 19h

Début des concerts : 20h

Fin des concerts : 22h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T19:00:00+01:00

2022-12-03T22:00:00+01:00

