Albert Cirera – Ed Williams Vendredi 25 novembre, 19h00 Data

Entre 3 & 6€

Albert Cirera a joué et enregistré avec Agustí Fernandez, Barry Guy, Andy Moor, Michael Moor, Marco Colonna, Ramon Prats, et beaucoup d’autres grands musiciens avec lesquels il a eu la chance de jouer et de se produire. Après avoir vécu deux ans à Copenhague, et 5 ans à Lisbonne, il est maintenant basé dans sa ville natale près de Barcelone.

Ed Williams est guitariste, claveciniste et compositeur qui explore les interstices entre les pratiques de musique anciennes, l’improvisation et la composition expérimentale. Son langage utilise le bruit comme outil de dépliage des éléments inhérents aux notions occidentales de la cohérence musicale.

Ouvertures des portes : 19h

Début des concerts : 20h

Fin des concerts : 22h

44, rue des bons enfants, 13006

Entre trois et six euros + un euro d’adhésion annuelle à l’association Data



