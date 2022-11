Antoine Sultana & Friends Data Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Antoine Sultana & Friends Data, 18 novembre 2022, Marseille. Antoine Sultana & Friends Vendredi 18 novembre, 20h00 Data

Entre 3 & 6€

♫♫♫ Data 44, rue des bons enfants 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Antoine Sultana & Friends

[rock & folk prog]

Des chansons monstrueuses trempées dans les sirops du folk, rock, pop, propulsées dans l’espace.

Dernier message aux aliens depuis la Nashville post-apocalyptique.

Antoine les écrit, les compose, et les interprète avec un groupe de potes à géométrie variable.

44, rue des bons enfants, 13006

P.A.F. : entre trois et six euros + un euro d’adhésion

Ouverture des portes : 19h

Début des concerts : 20h

Fin des concerts : 22h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T20:00:00+01:00

2022-11-18T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Data Adresse 44, rue des bons enfants 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Ville Marseille lieuville Data Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Data Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Antoine Sultana & Friends Data 2022-11-18 was last modified: by Antoine Sultana & Friends Data Data 18 novembre 2022 Data Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône