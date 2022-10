les Rouages de l’Inconnaissance Release Party Data Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

♫soirée intimiste de poésie et de brutalisme♫ Data 44, rue des bons enfants 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://peterhart.bandcamp.com/…/les-rouages-de »}, {« link »: « https://peterhart.bandcamp.com/album/en-craie-dans-ton-corps »}] Soirée spéciale pour fêter la sortie de l’album les Rouages de l’Inconnaissance de Peter Hart et Billy Guidoni (https://peterhart.bandcamp.com/…/les-rouages-de…) ainsi qu’En craie dans corps de Hart & Linter (https://peterhart.bandcamp.com/album/en-craie-dans-ton-corps)

Ça se déroulera en deux temps :

1. On jouera l’intégralité des Rouages de l’Inconnaissance

2. Improvisation en trio avec Ian Linter, Billy Guidoni et Peter Hart

Lieu : DATA 44 Rue des Bons Enfants, 13006 Marseille

Horaires : 19h – 22h

Prix libre entre 3 et 6 euros

