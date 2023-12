DATA DÉLUGE 2.0 Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris, 24 février 2024, Paris.

Le samedi 24 février 2024

de 14h30 à 17h00

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

Gratuit sur réservation

En écho à l’exposition La Rose de Jéricho, l’artiste Chedly Attalah a conçu avec l’équipe de l’ICI un atelier pour le jeune public.

En écho à l’exposition la Rose de Jéricho, l’artiste Chedly Attalah guide les participants dans une enquête où il est question d’eau et de données informatiques. Aujourd’hui, notre mémoire commune et universelle est archivée dans des disques durs protégés uniquement par un système de refroidissement en eau. Entre recherche et création d’œuvres collectives, l’artiste invite à raconter l’histoire d’un déluge, celui du flux d’informations, grâce à la technique du collage, par des superpositions d’images et des jeux de transparence.

À propos de l’artiste

Né à Tunis en 1991, Chedly Atallah est artiste, architecte et scénographe travaillant entre Paris et Tunis.

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 56 rue Stephenson 75018 Paris

Contact : https://www.institut-cultures-islam.org/evenements/data-deluge-2-0/ https://www.facebook.com/institut.cultures.islam?locale=fr_FR https://www.facebook.com/institut.cultures.islam?locale=fr_FR https://www.institut-cultures-islam.org/evenements/data-deluge-2-0/

DR