Dasha Ilina, Anne Marie Maes et Yoon Chung Han, Point Éphémère x ISEA2023

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 03h00

Tout public. gratuit

Dasha Ilina, Anne Marie Maes et Yoon Chung Han présentent Point Éphémère x ISEA2023. Entre installation et vidéo. Point Éphémère s’associe à l’ISEA pour exposer trois des artistes lauréats du Symposium 2023 : Dasha Ilina, Yoon Chung Han et Anne Marie Maes. Si les pratiques de ces dernières varient, elles ont pour point commun de porter une réflexion sur les questions de technologie, de biologie et de sciences. Leurs installations seront présentées comme un parcours artistique dans le lieu. Trois artistes seront réunies : Dasha Ilina, dont le travail est une réflexion sur la technologie, Yoon Chung Han, spécialisée dans les médias interactifs et Anne Marie Maes, artiste multidisciplinaire combinant art et science. En partenariat avec ISEA2023, 28e Symposium International de la Création Numérique. Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

