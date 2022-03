Das Kapital Le Moulin à Jazz, 14 mai 2022, Vitrolles.

Das Kapital

Le Moulin à Jazz, le samedi 14 mai à 21:00

DAS KAPITAL VIVE LA FRANCE – Voilà plus de quinze ans que le saxophoniste Daniel Erdmann, le batteur Edward Perraud et le guitariste Hasse Poulsen ont fondé le trio Das Kapital, l’une des formations les plus attachantes et originales de la scène française d’aujourd‘hui. Avec “Vive la France”, ils rendent hommage à la musique française dans tous ses états, de Satie à Lully en passant par Claude François, Charles Trenet, Barbara et même… Plastic Bertrand ! La culture pop, le kitsch et les remous du jazz y tutoient ainsi les figures de la musique contemporaine. Le trio magnifie avec talent l’extraordinaire force mélodique de ces airs intemporels et annihile de facto toutes ces différences artificielles entre « grande musique » et « chanson populaire ». Un grand bain de jouvence libertaire pour clôturer cette saison 2021/2022 de concerts au Moulin à Jazz ! – Daniel Erdmann : saxophone ténor Edward Perraud : batterie, percussions Hasse Poulsen : guitare – + d’infos => [https://bit.ly/3MYxOdF](https://bit.ly/3MYxOdF) Réservations => [https://bit.ly/3ifEd67](https://bit.ly/3ifEd67)

De 8,37 à 12,41€ en pré-vente / gratuit pour les – de 10 ans

♫♫♫

Le Moulin à Jazz Allée des artistes, 13127 Vitrolles Vitrolles Bouches-du-Rhône



