DARZACK LA GAITE LYRIQUE Paris, vendredi 5 avril 2024.

Ouverture des portes 19h30Après, Rhizom et sa techno frontale et sans concession puis le psychédélique Advent Calendar, Darzack nous emmène sur ses terres bretonnes, le long de la Côte d’Émeraude, avec Drowning the Machines, un album plus intime et introspectif, fruit d’un travail au long cours avec le réalisateur Yann Perrin.Tout est parti de l’envie de raconter l’histoire de la pêche artisanale à travers deux générations de marin. Le plus âgé, au corps abîmé par la vie, voit son savoir-faire menacé par la pollution des mers. Le plus jeune, amateur de soirées techno, y subit la violence de la répression policière. Le réalisateur et le compositeur relient dans un même élan artistique et poétique la question environnementale et celle des violences policières avec un hommage à Steve Maia Caniço, mort noyé dans la Loire à Nantes après une charge de la police. La force évocatrice des images associées à la musique de Darzack opère comme un rappel de la dimension historiquement politique de la techno.

