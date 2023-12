Vortex night & Djs set : Solstice d’hiver Darwin éco système Bordeaux, 21 décembre 2023, Bordeaux.

Vortex night & Djs set : Solstice d’hiver Jeudi 21 décembre, 18h00 Darwin éco système Billetterie à venir.

Laissez-vous entraîner dans une ambiance électrique avec des DJsets vibrants au cœur du Vortex, où la musique et l’énergie se rencontrent.

Restez au chaud et partagez des moments près de nos braseros scintillants. Une soirée inoubliable nous attend, pleine de musique et de chaleur…

Line up et billetterie à venir.

Darwin éco système 87 quai des Queyries 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Bastide Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/p/C0mTvrEsKWi/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T18:00:00+01:00 – 2023-12-21T23:59:00+01:00

2023-12-21T18:00:00+01:00 – 2023-12-21T23:59:00+01:00

@StudioSauvages