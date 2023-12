Atelier Winter Solstice Darwin éco système Bordeaux, 13 décembre 2023, Bordeaux.

Atelier Winter Solstice 13 et 20 décembre Darwin éco système Tarfi : 40 € (ou 35€ pour les adhérents à l’association).

Les mercredis 13 et 20 Décembre Fabrique Bilingue propose à Darwin un atelier pour enfants sur le thème du solstice d’hiver.

AU PROGRAMME

Découverte du phénomène astral à l’origine de la nuit la plus longue de l’année et exploration des différentes cultures et traditions de l’hémisphère nord qui célèbrent le retour de la lumière.

Tout cela en anglais, et au travers de petits projets de déco pour les fêtes : lanternes chinoises du festival Yuanxiao, pommes de pin et couronnes de Yule, diyas de Diwali, guirlandes d’oranges et pommandres américaines… et d’autres surprises pour réjouir et laisser libre cours à la créativité des enfants !

Parfait pour les enfants bilingues et tous ceux motivés à le devenir.

Retrouvez-nous sous la halle du Magasin Général, en face de la Conciergerie Solidaire.

Darwin éco système 87 quai des Queyries 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Bastide Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T14:30:00+01:00 – 2023-12-13T17:00:00+01:00

2023-12-20T14:30:00+01:00 – 2023-12-20T17:00:00+01:00

atelier enfant

