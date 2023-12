Soirées Disco Raclette du Magasin Général Darwin éco système Bordeaux, 8 décembre 2023 18:00, Bordeaux.

Notez bien dans vos agendas les soirées les plus fromagères de décembre les 8 et 15 !

Raclette en version veggie ou carnée mais qu’importe votre choix c’est bien du fromage 100% bio et à discrétion qui dégoulinera dans vos assiettes ! Et après une bonne raclette, on lâche la ceinture sur les rythmes de funk et de disco pour une digestion tout en détente ! On vous conseille quand même de réserver votre place ! Venez pour la raclette, restez pour l’ambiance, et régalez-vous comme jamais !

Pour toutes réservations : contact@magasingeneral.camp

Darwin éco système 87 quai des Queyries 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Bastide Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T19:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:00:00+01:00

2023-12-15T19:00:00+01:00 – 2023-12-15T23:00:00+01:00

Disco Raclette

Studio_Sauvages