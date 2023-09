XMAS Market à Darwin Darwin éco système Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde XMAS Market à Darwin Darwin éco système Bordeaux, 8 décembre 2023, Bordeaux. XMAS Market à Darwin 8 – 17 décembre Darwin éco système Entrée libre. Le X-mas market commence ce week-end et cette année c’est pas un mais deux Week-end de marché de créateurs.

Retrouvez 5000m2 de stands responsables, des alternatives locales, durables et solidaires, sélectionnées avec amour spécialement pour la 12ème édition. Darwin éco système 87 quai des Queyries 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Bastide Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

