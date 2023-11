Soirée loto solidaire Darwin éco système Bordeaux, 1 décembre 2023, Bordeaux.

Soirée loto solidaire Vendredi 1 décembre, 19h00 Darwin éco système Tarif : 2 €/ carton. Les bénéfices sont reversés à Darwin solidarité.

C’est l’occasion parfaite pour s’amuser et soutenir les initiatives locales en faveur d’un futur plus durable.

Préparez-vous pour une soirée explosive de fun, de jeux, et de solidarité à Bordeaux ! Rejoignez-nous au Magasin général pour un loto pas comme les autres.

Des jeux passionnants, des rires garantis, et des cadeaux responsables vous attendent. Venez tenter votre chance, tout en contribuant à une cause solidaire. Plus qu’un loto, c’est une célébration de la communauté et de la joie de vivre !

Musique entraînante, ambiance festive, et belles rencontres : tout est réuni pour une soirée mémorable.

Un grand merci aux acteurs de l’écosystème qui se mobilisent pour offrir des nombreux lots responsables, donc il n’y aura pas de tablettes, d’écran géant ou de voyage au bout du monde à gagner mais plutôt des massages bien-être, des balades en pirogue sur la Garonne, des pass pour le festival Climax, des skates, des livres de voyage… On en passe et des meilleurs.

Darwin éco système 87 quai des Queyries 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Bastide Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T19:00:00+01:00 – 2023-12-01T23:30:00+01:00

loto darwin

@StudioSauvages