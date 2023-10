BLISS Yoga Festival Darwin éco système Bordeaux, 17 novembre 2023, Bordeaux.

BLISS Yoga Festival 17 – 19 novembre Darwin éco système Réservations en ligne et sur place. Tarifs : à partir de 5 €.

Le festival BLISS a été créé pour partager des moments yoga, bien-être et musique. Un concept lancé par un trio inspiré composé de Charlotte Saint Jean, Mika de Brito et Sidonie Sillart. Depuis 2018, le festival est est co-produit par Laura de l’association Bellibulle et l’éco-système Darwin.

Chaque année, ce sont près de 1000 pratiquants – du débutant au plus averti – qui déroulent leurs tapis sur 3 jours et plus de 3000 personnes qui déambulent dans le marché et profitent des animations du village.

Au programme de cette neuvième édition, pas moins de 55 cours de yoga et pratiques douces pour découvrir différentes variantes de la discipline, comme le hatha, le vinyasa, le bikram, le kundalini, le yin, le yoga du visage ou des méridiens. Les accros peuvent aussi s’inscrire aux ateliers de 2 h 30 assurés par des enseignants confirmés. Il y aura aussi du qi gong, du Pilates, de la danse indienne, ou du wutao.

Darwin éco système 87 quai des Queyries 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Bastide Gironde Nouvelle-Aquitaine

Crédit photo : Anaka