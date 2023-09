Festival Les Barriquades Darwin éco système Bordeaux, 11 novembre 2023, Bordeaux.

Festival Les Barriquades 11 et 12 novembre Darwin éco système Pass Dégustation (5 verres + 1 verre + 1 bon d’achat de 5€) : 10 €. Entrée libre.

Les Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine et Darwin vous donnent rendez-vous les 11 & 12 Novembre prochains pour vous ouvrir les portes de la plus grande cave à vin éphémère 100% BIO de la région !

Cette année, pour la 7ème édition, elles deviennent un véritable festival où s’accordent dégustations et rencontres ! Organisées quelques semaines seulement avant Noël, venez vous faire plaisir, soutenez la filière bio et complétez votre cave avec une large gamme de vins biologiques avec un prix direct producteur.

VIGNERONS & PRODUCTEURS ENGAGÉS

Près de 50 vignerons bio vous feront découvrir leur éthique, leur savoir-faire et bien sûr leurs cuvées. Pour accompagner leurs vins, vous pouvez aussi faire votre marché auprès des producteurs locaux de gourmandises bio : fromage, pain, fruits et légumes, pâtisseries, huile d’olive, miel…

Réservez votre week-end et défendons ensemble l’agriculture biologique !

Darwin éco système 87 quai des Queyries 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Bastide Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.vigneronsbionouvelleaquitaine.fr/fr-les-barriquades/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T11:00:00+01:00 – 2023-11-11T19:00:00+01:00

2023-11-12T11:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:00:00+01:00

bordeaux festival

©Studio Sauvages