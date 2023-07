Le Zanzibar : Bar à cocktails éphémère du Magasin Général Darwin éco système Bordeaux, 7 juillet 2023, Bordeaux.

Le Zanzibar : Bar à cocktails éphémère du Magasin Général 7 et 8 juillet Darwin éco système Entrée Libre.

On se retrouve pour fêter le week-end dans notre havre de paix et d’amour, au milieu de la jungle urbaine à Darwin, Maison Niel.

Sourires , bonne ambiance et cocktails seront servis bien frais tous à 18h à 01h !

Darwin éco système 87 quai des Queyries 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Bastide Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T18:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:59:00+02:00

2023-07-08T18:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

bar fete

©StudioSauvages