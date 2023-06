Van Life Darwin éco système Bordeaux, 30 juin 2023, Bordeaux.

Cette année Darwin célèbre la Van life avec un événement ouvert à tous. Le temps d’un week-end la caserne se transforme en marché à ciel ouvert 100 % vans et solutions mobiles pour camper et voyager à tous les budgets.

Venez-vous balader au rythme des vacances et du voyage, au cœur de notre écosystème entièrement réaménagé en salon pour l’occasion.

De Vendredi 14h à Samedi 21h, vous pourrez retrouver des commerçants, des créateurs et des vans aménagés à vendre.

L’événement Van life est aussi l’occasion pour les voyageurs débutants et confirmés de se rassembler pour un week-end et de faire des rencontres.

Le salon fera la part belle aux jolies histoires et témoignages des baroudeurs. Tout pour passer aisément la journée et la soirée en venant profiter de nombreuses animations noctambules.

Rendez-vous le 30 juin et le 1er juillet pour t’équiper et vivre de merveilleux voyages en toute autonomie.

Darwin éco système 87 quai des Queyries 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Bastide Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T14:00:00+02:00 – 2023-06-30T22:00:00+02:00

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T21:00:00+02:00

darwin darwinbordeaux

Studio Sauvages