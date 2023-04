Les heures heureuses Darwin éco système, 26 avril 2023, Bordeaux.

Les heures heureuses Mercredi 26 avril, 18h00 Darwin éco système Tarifs : 5 € + 1 € reversé à une association.

House of underground a été fondé en 2016. C’est un label et un collectif d’artistes/organisateurs de soirées composé de 6 djs parisiens qui se sont alliés afin de s’exprimer derrière les platines autour d’une seule et même passion : la musique underground.

Si house music est le mot d’ordre, les artistes qui le composent sont néanmoins très éclectiques et super diversifiés dans leurs genres musicaux. Idm, electro, breakbeat, detroit & chicago house, funk, disco, soulful, techno, italo, deep : tout y passe !

Mais si house of underground est un collectif de passionnés, c’est aussi une très solide maison de disques. On compte déjà sur le label 3 ep signés par la légende de la chicago house boo williams, les activiste et légende de détroit scan 7 et la pointure de la ghetto house detroit’s filthiest. Avec des titres à la fois house, deep, breaké, ghetto et punchy, parfaitement taillé pour le dancefloor.

Darwin éco système 87 quai des Queyries 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Bastide Gironde Nouvelle-Aquitaine

