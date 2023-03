Roll’Easter Darwin éco système Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Roll’Easter Darwin éco système, 9 avril 2023, Bordeaux. Roll’Easter Dimanche 9 avril, 11h00 Darwin éco système Tarifs : 4 €/ adulte. 2 € pour les -16 ans. Chaussez vos plus beaux patins pour venir vous amuser en musique et chasser les œufs en chocolats !

Entrée 2€ pour les moins de 16 ans et 4€ adultes, rendez-vous de 11h à 18 sur la piste extérieure de Darwin (devant la scène et le singe)

*Location possible sur place (sous réserve de disponibilité des pointures – pointures 28 à 46) : Les personnes qui ont des patins peuvent les amener, sinon 2€ la location d’1h.) Infos pratiques Vente de gaufres sucrées et salées sur place

Vente de merch de l’association BDX ROLLERGIRLS Hâte de vous retrouver pour fêter Pâques sur des roulettes ! Darwin éco système 87 quai des Queyries 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Bastide Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/bdx-rollergirls/evenements/roll-easter-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-09T11:00:00+02:00 – 2023-04-09T18:00:00+02:00

2023-04-09T11:00:00+02:00 – 2023-04-09T18:00:00+02:00 Roller Pâques Laura Gisselaire

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Darwin éco système Adresse 87 quai des Queyries 33100 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Darwin éco système Bordeaux

Darwin éco système Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Roll’Easter Darwin éco système 2023-04-09 was last modified: by Roll’Easter Darwin éco système Darwin éco système 9 avril 2023 bordeaux Darwin Eco-système Bordeaux

Bordeaux Gironde