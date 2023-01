Le Village de l’Eau à Bordeaux Darwin éco système, 25 mars 2023, Bordeaux.

Le Village de l’Eau à Bordeaux 25 et 26 mars Darwin éco système

Entrée libre et gratuite.

Pour sa 1ère édition, Le Village de l’Eau ouvrira ses portes les 25 et 26 mars 2023 sur le site emblématique de Darwin Ecosystème à Bordeaux. handicap moteur mi

Darwin éco système 87 quai des Queyries 33100 Bordeaux La Bastide Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Canicule, sècheresse, feux de forêts, orages violents… l’été 2022 a été marqué par des phénomènes météorologiques extrêmes. Face au dérèglement climatique, l’Eau sur le Grand Sud-Ouest sera l’une des ressources les plus impactées dans les années à venir.

Réservez votre week-end du 25 mars et venez à la rencontre des associations et organismes qui oeuvrent pour la protection de l’Eau. Au travers d’ateliers, d’expositions et d’animations pour petits et grands, vous découvrirez comment préserver et économiser au mieux cette ressource naturelle, vitale et précieuse.

Au programme

Ateliers pédagogiques

Expositions

Conférences

Expériences ludiques

Escape Game

Village des marques éco-responsables

Et de nombreux espaces d’information et de sensibilisation



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T11:00:00+01:00

2023-03-26T17:00:00+02:00

Cycl’Eau