Darwin City Théâtre le Caveau, 3 mars 2022, Genève. Darwin City

du jeudi 3 mars 2022 au dimanche 6 mars 2022 à Théâtre le Caveau

Darwin City est un spectacle de théâtre improvisé long format directement inspiré de l’univers de la bande dessinée Blacksad, où des protagonistes animaliers suivent les codes et l’esthétique des films noirs en les remettant au goût du jour. Un homme-canard, une femme-lézarde ? Vous suivez leurs intrigues dans les coins les plus sombres de Darwin City, entre enquêtes policières, règlements de compte et trahisons. Compagnie Impro Suisse Avec : Donatienne Amann, Boris Degex, Maxance Dell’Orefice, Anna Krenger, Léo Moreno, Damian Veiga Löffel

Spectacle d’improvisation théâtrale Théâtre le Caveau Avenue Sainte-Clotilde 9 Genève Jonction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T20:00:00 2022-03-03T22:00:00;2022-03-04T20:00:00 2022-03-04T22:00:00;2022-03-05T20:00:00 2022-03-05T22:00:00;2022-03-06T18:00:00 2022-03-06T20:00:00

