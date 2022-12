Climax Festival 2023 Darwin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Climax Festival 2023 Darwin, 8 septembre 2023, Bordeaux. Climax Festival 2023 8 – 10 septembre 2023 Darwin

Programmation et tarifs à venir. Réservation en ligne.

Le Festival culte revient les 8-9-10 Septembre 2023 ! Darwin 87 quai des Queyries, 33100 Bordeaux Bastide Niel Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine Créé en 2015 et avec 30 000 visiteurs environ à chaque édition, Climax Festival est aujourd’hui un rendez-vous culte dans l’agenda des événements bordelais. Au coeur de « l’écosystème Darwin » dans Bordeaux, le Climax Festival prend place et propose chaque année un programme complet mêlant invités, spectacles et bien d’autres autour d’une thématique précise. L’EDITION 2023 ! Programmation complète à venir.

