Bordeaux Fête le Vin Bio à Darwin ! Darwin Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Bordeaux Fête le Vin Bio à Darwin ! Darwin Bordeaux, 24 juin 2023, Bordeaux. Bordeaux Fête le Vin Bio à Darwin ! Samedi 24 juin, 18h00 Darwin Billetterie en ligne. Les vins de Bordeaux se dégustent aussi en bio ! Bordeaux Fête le Vin propose à ses festivaliers une soirée de dégustation musicale à Darwin.

Afin de mettre à l’honneur les vins bios de Bordeaux, une vingtaine de vignerons seront présents pour faire découvrir leur travail. Cette dégustation sera organisée dans la Manufacture de Darwin et sera suivie par un concert.

Réservez vite votre place sur la billetterie en ligne : Darwin 87 Quai des Queyries, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.darwin.camp »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T18:00:00+02:00 – 2023-06-24T21:00:00+02:00

2023-06-24T18:00:00+02:00 – 2023-06-24T21:00:00+02:00 vin bio Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Darwin Adresse 87 Quai des Queyries, 33100 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Darwin Bordeaux

Darwin Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Bordeaux Fête le Vin Bio à Darwin ! Darwin Bordeaux 2023-06-24 was last modified: by Bordeaux Fête le Vin Bio à Darwin ! Darwin Bordeaux Darwin Bordeaux 24 juin 2023