Saint-Malo Le grand jeu de la réparation DARTY Saint-Malo- Centre commercial La Madeleine Saint-Malo, 21 octobre 2023, Saint-Malo. Le grand jeu de la réparation Samedi 21 octobre, 11h00 DARTY Saint-Malo- Centre commercial La Madeleine Chez Darty, nos techniciens experts du SAV sont obsédés par l’entretien et la réparation. D’ailleurs, ils ne ratent jamais une occasion pour partager leurs conseils.

A l’occasion des Journées Nationales de la Réparation, ils se sont amusés à disposer 3 messages très spéciaux dans les rayons de votre magasin.

Votre mission si vous l’acceptez : partez à la recherche des 3 messages pour décoder la phrase mystère. De nombreux lots sont à la clé, dont une trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter 3 FR grise d’une valeur de 399€, des abonnements Deezer, Darty Max, et Sérénité ainsi que des protections X force Wefix pour votre smartphone.

DARTY Saint-Malo- Centre commercial La Madeleine Avenue de la Flaudais 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 La Madeleine – Bellevue Ille-et-Vilaine Bretagne

2023-10-21T11:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

