DARTY – Diagnostic gratuit, démonstration des gestes d’entretien pour des appareils de gros électroménager et échange sur les métiers de la réparation DARTY Puget-sur-Argens Quartier Les Salles Centre commercial Puget-sur-Argens Catégories d’Évènement: PUGET SUR ARGENS

Var DARTY – Diagnostic gratuit, démonstration des gestes d’entretien pour des appareils de gros électroménager et échange sur les métiers de la réparation DARTY Puget-sur-Argens Quartier Les Salles Centre commercial Puget-sur-Argens, 20 octobre 2023, Puget-sur-Argens. DARTY – Diagnostic gratuit, démonstration des gestes d’entretien pour des appareils de gros électroménager et échange sur les métiers de la réparation Vendredi 20 octobre, 15h00 DARTY Puget-sur-Argens Quartier Les Salles Centre commercial Echangez avec eux sur les métiers de la réparation. DARTY Puget-sur-Argens Quartier Les Salles Centre commercial RN 7 83480 Puget-sur-Argens Puget-sur-Argens 83480 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T15:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00

2023-10-20T15:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: PUGET SUR ARGENS, Var Autres Lieu DARTY Puget-sur-Argens Quartier Les Salles Centre commercial Adresse RN 7 83480 Puget-sur-Argens Ville Puget-sur-Argens Departement Var Lieu Ville DARTY Puget-sur-Argens Quartier Les Salles Centre commercial Puget-sur-Argens latitude longitude 43.456168;6.684436

DARTY Puget-sur-Argens Quartier Les Salles Centre commercial Puget-sur-Argens Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puget-sur-argens/