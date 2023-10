Le grand jeu de la réparation DARTY Montivilliers – Centre commercial Grand Havre La Lézarde Montivilliers Catégories d’Évènement: Montivilliers

Seine-Maritime Le grand jeu de la réparation DARTY Montivilliers – Centre commercial Grand Havre La Lézarde Montivilliers, 21 octobre 2023, Montivilliers. Le grand jeu de la réparation Samedi 21 octobre, 11h00 DARTY Montivilliers – Centre commercial Grand Havre La Lézarde Chez Darty, nos techniciens experts du SAV sont obsédés par l’entretien et la réparation. D’ailleurs, ils ne ratent jamais une occasion pour partager leurs conseils.

A l’occasion des Journées Nationales de la Réparation, ils se sont amusés à disposer 3 messages très spéciaux dans les rayons de votre magasin.

Votre mission si vous l’acceptez : partez à la recherche des 3 messages pour décoder la phrase mystère. De nombreux lots sont à la clé, dont une trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter 3 FR grise d’une valeur de 399€, des abonnements Deezer, Darty Max, et Sérénité ainsi que des protections X force Wefix pour votre smartphone.

2023-10-21T11:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

