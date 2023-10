DARTY – Démonstration des gestes d’entretien et astuces d’utilisation des appareils électroménager DARTY Englos Centre commercial Englos Haubourdin Catégories d’Évènement: Haubourdin

Nord DARTY – Démonstration des gestes d’entretien et astuces d’utilisation des appareils électroménager DARTY Englos Centre commercial Englos Haubourdin, 21 octobre 2023, Haubourdin. DARTY – Démonstration des gestes d’entretien et astuces d’utilisation des appareils électroménager Samedi 21 octobre, 11h00, 14h00 DARTY Englos Centre commercial Englos #diagnostic #demonstration #decouvertedesmetiers DARTY Englos Centre commercial Englos 59320 Haubourdin Haubourdin 59320 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T11:00:00+02:00 – 2023-10-21T11:30:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T14:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haubourdin, Nord Autres Lieu DARTY Englos Centre commercial Englos Adresse 59320 Haubourdin Ville Haubourdin Departement Nord Lieu Ville DARTY Englos Centre commercial Englos Haubourdin latitude longitude 50.609355;2.986442

DARTY Englos Centre commercial Englos Haubourdin Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haubourdin/