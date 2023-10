DARTY – Diagnostic gratuit, démonstration des gestes d’entretien pour des appareils de gros électroménager et échange sur les métiers de la réparation DARTY Bordeaux Bègles – Centre commercial Les Rives d’Arcins Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde DARTY – Diagnostic gratuit, démonstration des gestes d’entretien pour des appareils de gros électroménager et échange sur les métiers de la réparation DARTY Bordeaux Bègles – Centre commercial Les Rives d’Arcins Bègles, 20 octobre 2023, Bègles. DARTY – Diagnostic gratuit, démonstration des gestes d’entretien pour des appareils de gros électroménager et échange sur les métiers de la réparation Vendredi 20 octobre, 10h00, 14h00 DARTY Bordeaux Bègles – Centre commercial Les Rives d’Arcins Echangez avec eux sur les métiers de la réparation. DARTY Bordeaux Bègles – Centre commercial Les Rives d’Arcins Rue Denis Papin 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T12:00:00+02:00

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu DARTY Bordeaux Bègles - Centre commercial Les Rives d'Arcins Adresse Rue Denis Papin 33130 Bègles Ville Bègles Departement Gironde Lieu Ville DARTY Bordeaux Bègles - Centre commercial Les Rives d'Arcins Bègles latitude longitude 44.79101;-0.533945

DARTY Bordeaux Bègles - Centre commercial Les Rives d'Arcins Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/