Haute-Savoie DARTY – Diagnostic gratuit, démonstration des gestes d’entretien pour des appareils de gros électroménager et échange sur les métiers de la réparation DARTY Annecy Épagny Metz-Tessy, 20 octobre 2023, Épagny Metz-Tessy. DARTY – Diagnostic gratuit, démonstration des gestes d’entretien pour des appareils de gros électroménager et échange sur les métiers de la réparation Vendredi 20 octobre, 11h00 DARTY Annecy Echangez avec eux sur les métiers de la réparation. DARTY Annecy 42 rue des Peupliers 74330 Epagny-Metz-Tessy Épagny Metz-Tessy 74330 Épagny Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

