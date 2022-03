D’arts d’arts, salon des arts visuels Arc-lès-Gray Arc-lès-Gray Catégories d’évènement: Arc-lès-Gray

Haute-Saône

D’arts d’arts, salon des arts visuels Arc-lès-Gray, 11 mars 2022, Arc-lès-Gray. D’arts d’arts, salon des arts visuels Espace Festi’val 12 bis rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray

2022-03-11 – 2022-03-11 Espace Festi’val 12 bis rue Louis Chauveau

Arc-lès-Gray Haute-Saône Arc-lès-Gray 4 EUR D’Arts D’arts est un événement de la Communauté de Communes du Val de Gray organisé par le Rotary Club de Gray en collaboration avec le club service Inner Wheel de Gray.

Les artistes qui exposent sur le salon D’arts D’arts sont issu d’une sélection opérée sur dossier, répondant à des critères de qualité des œuvres, de démarche artistique et d’harmonie au niveau de la globalité du salon salonddarts@gmail.com D’Arts D’arts est un événement de la Communauté de Communes du Val de Gray organisé par le Rotary Club de Gray en collaboration avec le club service Inner Wheel de Gray.

Les artistes qui exposent sur le salon D’arts D’arts sont issu d’une sélection opérée sur dossier, répondant à des critères de qualité des œuvres, de démarche artistique et d’harmonie au niveau de la globalité du salon Espace Festi’val 12 bis rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Arc-lès-Gray, Haute-Saône Autres Lieu Arc-lès-Gray Adresse Espace Festi'val 12 bis rue Louis Chauveau Ville Arc-lès-Gray lieuville Espace Festi'val 12 bis rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray Departement Haute-Saône

D’arts d’arts, salon des arts visuels Arc-lès-Gray 2022-03-11 was last modified: by D’arts d’arts, salon des arts visuels Arc-lès-Gray Arc-lès-Gray 11 mars 2022 Arc-lès-Gray Haute-Saône

Arc-lès-Gray Haute-Saône