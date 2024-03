D’Artagnan, mon héros Salle des Fêtes Sainte-Croix-en-Bresse, samedi 6 avril 2024.

D’Artagnan, mon héros Salle des Fêtes Sainte-Croix-en-Bresse Saône-et-Loire

En garde ! L’association d’Artagnan vous convie au spectacle théâtral et musical D’Artagnan, mon héros .

Les comédiens de la compagnie gersoise La Boîte à jouer vous entraineront sur les pas du d’Artagnan de cape et d’épée mais aussi du véritable Charles de Bats de Castelmore en interprétant une quarantaine de personnages. Ce spectacle pour petits et grands, se poursuivra par une dégustation de produits gascons. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Salle des Fêtes Chemin de la Minute

Sainte-Croix-en-Bresse 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement D’Artagnan, mon héros Sainte-Croix-en-Bresse a été mis à jour le 2024-03-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)