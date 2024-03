d’Art et d’Histoire Balade Découverte le Château de Taillefer Gintrac, samedi 15 juin 2024.

Journées européennes de l’archéologie Le château de Taillefer, entre archéologie et paysage

Lors de cette balade, Evelyne Billaud, archéologue de la cellule départementale d’archéologie du Lot, dialogue avec Clovis Gorisse, chargé de mission urbanisme, paysage et habitat au Parc naturel régional des Causses du Quercy, pour vous présenter le site de Taillefer. Depuis les sondages archéologiques réalisés en 2020 jusqu’aux récents aménagements du château, nous vous proposons une nouvelle lecture de son architecture, son histoire et la force de ses paysages.

En partenariat avec le Parc naturel régional des Causses du Quercy et la cellule départementale d’archéologie du Lot.

Duré 2h environ. Prévoir des chaussures de randonnée. et de l’eau. Gratuit. Lieu de rdv donné lors de la réservation.

Nombre de places limité. Réservation obligatoire sur site internet pays-vallee-dordogne.com

Début : 2024-06-15 15:00:00

fin : 2024-06-15 17:00:00

Gintrac 46130 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr

