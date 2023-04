La traversée en bateau du Grand Port Maritime de Marseille Darse du Mucem, 8 avril 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Embarquez sur l’Hélios depuis le quai du Mucem, accompagnés par un guide-conférencier, et partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine portuaire de Marseille (Salle d’embarquement dans le Forum (accès -1) ). Familles

2023-04-08 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-29 . EUR.

Darse du Mucem

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Board the Helios from the Mucem quay, accompanied by a guide, and discover the history and heritage of Marseille’s ports (Boarding room in the Forum (access -1) )

Embarque en el Hélios desde el muelle de Mucem, acompañado por un guía, y descubra la historia y el patrimonio de los puertos marselleses (Sala de embarque en el Foro (acceso -1) )

Gehen Sie vom Kai des Mucem aus an Bord der Helios, begleitet von einem Fremdenführer, und entdecken Sie die Geschichte und das Erbe des Hafens von Marseille (Einschiffungsraum im Forum (Zugang -1) )

