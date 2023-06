Darse de Villefranche-sur-Mer : Visite guidée de la darse et du jardin-terrrasses Beaudouin Darse de Villefranche-sur-Mer Villefranche-sur-Mer, 16 septembre 2023, Villefranche-sur-Mer.

En association avec le Département 06 et l’Institut de la Mer de Villefranche (Imev), l’ ASPMV propose trois possibilités de visite.

-(1) Le port royal de la Darse . Ce port de galères a commencé à être édifié au cours du 16éme siècle par les ducs de Savoie (allié de Charles Quint), peu après le siège de Nice en 1543 par une flotte franco-ottomane ( François 1er et Soliman le Magnifique). Il se développa en port militaire (avec arsenal) tout au cours du 18éme siècle sous le règne des rois de Piémont/Sardaigne (et ducs de Savoie), pour devenir, paradoxalement, un important cantonnement de chasseurs alpins (troupes chargées de la défense des frontières montagneuses) après le rattachement de la région à la France en 1860. Il est devenu un port de plaisance (artisanat et chantier navals) et certains de ses bâtiments historiques abritent des laboratoires d’océanographie.

– (2) l’hôpital des Galériens. Il s’agit de l’un des bâtiments de la darse, construit en 1769, pour soigner les galériens malades. Transformé en bagne (annexe de celui de Nice) il fut converti ensuite, au cours des années 1880, par des chercheurs russes et français en station océanographique, l’une des toutes premières en France. Il a toujours de nos jours cette vocation et de ce fait ne peut se visiter que très occasionnellement.

-(3) Le jardin-terrasse Beaudouin. C’est un jardin moderniste des années cinquante que l’on doit à un architecte alors très célèbre, Eugène Beaudouin, et à son épouse, Joséphine Cals.Emménagé au-dessus des voûtes historiques de la darse il a remplacé une grande caserne de dragons de Savoie (ultérieurement occupée par les chasseurs alpins) et détruite en 1942. Ce jardin, abandonné et vandalisé après la disparition de ses concepteurs, a été en partie restauré et maintenu par l’ASPMV. Il devrait prochainement être entièrement restauré par le Département auquel il appartient depuis peu. Il ne se visite que sur rendez-vous ou lors des JEP.

