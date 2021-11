Deycimont Deycimont Deycimont, Vosges DARON GAMER Deycimont Deycimont Catégories d’évènement: Deycimont

Vosges

DARON GAMER Deycimont, 26 novembre 2021, Deycimont. DARON GAMER Salle communale / Mairie Deycimont Rue principale Deycimont

2021-11-26 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-26 22:00:00 22:00:00 Salle communale / Mairie Deycimont Rue principale

Deycimont Vosges 10 EUR L’AFT’R vous propose une soirée jeu vidéo en partenariat avec le repère des jeunes de Deycimont, Lépanges et ses alentours ! Un adulte et un ado pour constituer ton équipe à la salle communale de Deycimont ! AFTR

Salle communale / Mairie Deycimont Rue principale Deycimont

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Deycimont, Vosges Autres Lieu Deycimont Adresse Salle communale / Mairie Deycimont Rue principale Ville Deycimont lieuville Salle communale / Mairie Deycimont Rue principale Deycimont