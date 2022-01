« DaRoGa » (Musiques de l’Est) Pôle Culturel, 4 février 2022, Ambarès-et-Lagrave.

« DaRoGa » (Musiques de l’Est)

Pôle Culturel, le vendredi 4 février à 20:30

Au cœur de l’hiver, un trio chaleureux tout en cordes vous guidera sur les routes entre les steppes de Sibérie et les rives du Danube. Emmené par la chanteuse Dasha Baskakova, le talentueux et charismatique Marius Turjanski au violon et Robin Dietrich à la guitare, Daroga propose un répertoire original et riche, mêlant musiques russes, roumaines et tziganes. Un instant atypique !

Entrée libre

Pôle Culturel Place de la République 33440 Ambarès et Lagrave Ambarès-et-Lagrave Gironde



2022-02-04T20:30:00 2022-02-04T22:00:00