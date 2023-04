Concours chien de pied, 16 avril 2023, Darnets.

Concours de chien de pied organisé par l’AFACCC.

Tombola organisée. Buvette et restauration sur place.

À partir de 8h.

Renseignements : 06 80 00 58 20..

Dimanche 2023-04-16 à 08:00:00 ; fin : 2023-04-16 . .

Darnets 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Foot dog contest organized by the AFACCC.

Tombola organized. Refreshments and food on site.

From 8 am.

Information : 06 80 00 58 20.

Concurso de Foot Dog organizado por la AFACCC.

Tómbola organizada. Refrescos y comida in situ.

A partir de las 8h.

Información: 06 80 00 58 20.

Wettbewerb für Fußhunde, organisiert von der AFACCC.

Organisierte Tombola. Getränke und Speisen vor Ort.

Ab 8 Uhr morgens.

Informationen: 06 80 00 58 20.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT d’Egletons