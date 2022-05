Séminaire doctoral RADIAN «Le Sublime technologique» ENSA Normandie, 17 décembre 2020 14:00, Darnétal.

Séance proposée par Théodora Barat, avec Nina Léger, historienne de l’art et écrivaine, et Serge Paul, historien d’art et traducteur.

Séance 3 : «Le Sublime technologique»

Normalienne, Nina Léger est titulaire d’une thèse intitulée «Systèmes d’incrédulité : la perspective dans les travaux de Mel Bochner et de Robert Smithson» (Paris 8, 2017). Depuis 2018, elle enseigne l’histoire et la théorie de l’art à l’École des beaux-arts de Marseille Travaillant sur l’art environnemental, Serge Paul a étroitement collaboré avec l’artiste Nancy Holt. Il a organisé en 2012 le colloque Staging the Land, qui comprenait une exposition consacrée au land art et l’installation de l’oeuvre in situ de Nancy Holt, Avignon Locators. Il a co-dirigé pendant 5 ans la fondation Holt-Smithson. Il travaille actuellement sur une édition des écrits de Robert Smithson.

Le doctorat RADIAN est un doctorat de recherche et de création artistiques porté depuis 2018 par l’ésam Caen/Cherbourg, l’École supérieure d’art et design Le Havre-Rouen (ESADHaR), l’École nationale supérieure d’architecture de Normandie et l’école doctorale 558 «Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage» de la COMUE Normandie-Université.

Organisé par les doctorants de RADIAN, le séminaire doctoral se veut un lieu d’échange et de réflexion sur les recherches doctorales en cours, nourri par les regards d’invités.

ENSA Normandie 27 Rue Lucien Fromage, 76160 Darnétal 76160 Darnétal Seine-Maritime

