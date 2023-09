Conférence-débat avec Christine Leconte, présidente du Conseil National de l’Ordre des Architectes à l’Ecole d’Architecture de Normandie Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie Darnétal Catégories d’Évènement: Darnétal

Lundi 16 octobre, 17h00
Soirée débat avec la présidente du présidente du Conseil National de l'Ordre des Architectes

Lundi 16 octobre, 17h00
Soirée Débat à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture, organisée par la DRAC de Normandie, avec Christine Leconte autour des questions d'architecture et de transition écologique.

17h à 18h30 – Ecole d’Architecture de Normandie, 37 rue Saint Pierre, 76160 Darnétal

Christine Leconte est présidente du CNOA depuis 2021.

Réservation par mail à : communication.drac.normandie@culture.gouv.fr

Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Normandie
37 rue Saint Pierre, 76160 Darnétal

