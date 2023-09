Spectacle » Pae Vao, la femme de la cascade » par C.RIPOLL Darmannes- Salle polyvalente Darmannes Catégories d’Évènement: Darmannes

Haute-Marne Spectacle » Pae Vao, la femme de la cascade » par C.RIPOLL Darmannes- Salle polyvalente Darmannes, 22 octobre 2023, Darmannes. Spectacle » Pae Vao, la femme de la cascade » par C.RIPOLL Dimanche 22 octobre, 15h30 Darmannes- Salle polyvalente Gratuit Céline RIPOLL, conteuse & Patrice CABLAT, illustrateur « Pae Vao et la femme de la cascade » ✨ ⏳Durée: 1h A partir de 7 ans » Aux îles Marquises, dans la vallée des Taipi, une jeune femme, Pae Vao, est évanouie au pied d’une cascade. Kiva la retient prisonnière et chaque nuit de pleine lune, elle est contrainte de danser pour lui. Mais une nuit, le prince de la mer, la voit en rêve. Parviendra t-il à la trouver ? Parviendra-t-elle à retrouver sa liberté ?

En duo avec Patrice CABLAT, illustrateur qui dessine en direct. Son travail est projeté sur le fond de scène. «

La représentation sera suivie d’une séance de dédicace. En partenariat avec la MDHM : Médiathèque départementale de la Haute-Marne et la Médiathèque de Darmannes À DARMANNES – Salle polyvalente

Dimanche 22 octobre 2023 à 15h30 GRATUIT

☎️ Réservation: 03 25 03 89 61
Toute la programmation du Festival est à découvrir en cliquant sur ce lien : https://www.calameo.com/read/006971816d88e780adbcd
Darmannes- Salle polyvalente
52700 Darmannes
Darmannes
52700 Haute-Marne
Grand Est

