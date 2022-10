Darlin’ – Concert lecture autour de l’amour. Le Tréport, 17 mars 2023, Le Tréport.

Darlin’ – Concert lecture autour de l’amour.

Chapelle Saint-Julien Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime Rue Alexandre Papin Chapelle Saint-Julien

2023-03-17 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-17 21:30:00 21:30:00

Rue Alexandre Papin Chapelle Saint-Julien

Le Tréport

Seine-Maritime

Amour rêvé, amour vécu, amour charnel, amour heureux.

Un éventail de sentiments où s’entrelacent chansons intemporelles essentielles et lettres d’amour irrésistibles, pour une soirée in the mood of love…

Avec :

Sidonie DÈVE : Chant

José BUTEZ : Guitare, chant

Technicien son : Eric Hinfray

