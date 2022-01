« Darlin’ « , avec Sidonie Dève et Laurent Demaretz du Safran Collectif Médiathèque George Sand Cléon Catégories d’évènement: Cleon

Amour rêvé, amour vécu, amour charnel, amour heureux, un éventail de sentiments où s’entrelaçent chansons intemporelles essentielles, poésies amoureuses et lettres d’amour irrésistibles. Deux voix réunies par et pour l’amour à écouter le 21 janvier 2022 à 19h, à la médiathèque George Sand. Chant : Sidonie Dève Guitare/ choeurs : Laurent Desmaretz Sonorisateur : Erick Hinfray Crédit photo : Jeff Lescene Production : Le Safran Collectif

Gratuit. Sur réservation à partir de 12 ans.

Deux voix réunies par et pour l’amour à écouter à la médiathèque George Sand à Cléon Médiathèque George Sand Place Saint Roch 76410 Cléon Cléon Seine-Maritime

