EUR 5.5 19 C’est enfin le grand retour des soirées tardives à La Vapeur. Warum Meine Liebe Night c’est 6 heures de son, jonglant entre hardcore, drum & bass et hard tekno, de quoi vous faire danser jusqu’au bout de la night

Darktek (FR)

Inspiré par la culture « web » depuis toujours, Darktek est un artiste français de 28 ans, mêlant sonorités Hardtek, melodies envoûtantes et humour déjanté! Tout droit venu de la scene Free Party et composant depuis 2007, il surf sur tous les styles! Avec ces productions parsemés de passage electro Chill , de break neurofunk ou de Screech Rawstyle, il aime mélanger les genres. Depuis 2015 il lance avec son ami Mimaniac, le side-projet « FAKE » orienté exclusivement HARDCORE, pour un retour à ses origines!Mais trêve de blabla, le plus simple, c’est d’écouter!

Maissouille (FR)

Comment concilier la techno, la tribe et le hardcore en fédérant le plus grand nombre d’aficionados sur un dancefloor ? C’était un défi risqué, sortir des sentiers battus et proposer une évolution du hardbeat qui prendrait la tangente vis-à-vis des pointures du genre. Et le pari est gagné ! Tel un tsunami sonore, en 6 ans Maissouille à su imposer sa « french-hard-core-touch » pour devenir l’un des piliers de la scène hardbeat française et définir un nouveau style ..

Mandidextrous (UK)

Issue de la scène rave underground britannique, Mandidextrous n’a jamais pu choisir entre Jungle, Drum & Bass et Hard Tekno.

Active sur la scène électronique depuis plus de 15 ans, elle est l’une des pionnière des genres Raggatek / Jungletek sur les dancefloors européens, dirige le label Amen4Tekno Records, et vient tout juste de signer sur le mythique label drum&bass Ram Records.

DJ Water B2B DJ Plaisir (FR)

DJ Plaisir B2B DJ Water c’est la rencontre de trois DJ du dispositif Blondes Platines lancé par la Péniche Cancale. C’est une face A et une face B oscillant entre house et remix hardcore inavouables mais tellement satisfaisants. Croustillant à l’extérieur, fondant à l’intérieur.

