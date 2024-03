Darkoo en concert à La Bellevilloise La Bellevilloise Paris, dimanche 14 avril 2024.

Le dimanche 14 avril 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

Préventes : 22,56 euros

Dimanche 14 avril, nous sommes heureux d’accueillir Darkoo en concert à La Bellevilloise !

L’auteure-compositrice-interprète Darkoo, née au Nigeria et élevée à Londres, a commencé son parcours musical à l’âge de 15 ans, après avoir découvert qu’elle savait rapper. Elle a commencé à fusionner les influences de son séjour au Royaume-Uni avec le son de ses artistes africains préférés tels que WizKid et Maleek Berry, ce qui l’a amenée à sortir son premier single « Gas Station » à l’âge de 16 ans. C’est à ce moment-là que Darkoo a su exactement qui et où elle voulait être.

Continuant à perfectionner son art, elle a explosé sur la scène fin 2019 avec le titre hymnique « Gangsta » en featuring avec One Acen, qui lui a permis de décrocher son premier succès dans le Top 40 britannique, se classant à la 22e place. Ce titre a été rapidement suivi par les singles ‘Juicy’ et ‘Kryptonite’ qui ont eu un impact considérable sur la scène musicale.

Darkoo est une artiste qui brouille les genres et qui a réussi à créer un son qui lui est propre, mêlant ses influences internationales pour créer son propre style d’afroswing, mettant parfaitement en valeur sa voix vibrante et androgyne.

British Vogue a décrit Darkoo comme l’une des artistes dont on parle le plus en ce moment au Royaume-Uni : « … la musicienne qui brise les stéréotypes avec son style et son son ». Son style ne se dément jamais, passant souvent d’une coupe blonde et d’un pantalon bas à une chevelure fluide et à des robes élégantes. Darkoo est définitivement à suivre, car elle est en passe de devenir une véritable superstar.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://dice.fm/partner/salle/event/5mp5y-darkoo-14th-apr-la-bellevilloise-paris-tickets

