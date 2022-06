Dark was the night, 22 novembre 2022, .

Dark was the night



4 15 Le 5 septembre 1977, la NASA propulse dans l’espace une sonde spatiale appelée Voyager qui emporte vers les étoiles un disque en or fixé sur ses parois d’aluminium : £e Voyager Golden Record. Sur ce disque sont gravés 118 photographies de nos paysages terrestres, des salutations en 55 langues

humaines et celle chantée par une baleine à bosse, 27 musiques et 18 sons de la Terre, le meilleur de notre planète à la rencontre des extra-terrestres. Parmi les musiques, un enregistrement de 1927 capté sur la première machine à enregistrement mobile, Dark was the night, cold was the ground, une complainte écrite par Blind Willie Johnson, un descendant d’esclaves du Texas mort pauvre et aveugle une nuit d’hiver de 1949.

Emmanuel Meirieu imagine un voyage bouleversant pour que la voix des sans-voix résonne dans les théâtres d’aujourd’hui.

